EUROPEI Europei donne, l'Italia debutta col Belgio A completare il girone delle azzurre ci sono la Spagna campione del mondo e Portogallo.

Dopo due eliminazioni ai gironi, l'Italia punta l'accesso ai quarti dell'Europeo e le prime due partite sembrano già decisive. Le azzurre partono dal Belgio, che recentemente si è tolto lo sfizio di battere l'Inghilterra campione in carica. Un avversario da non sottovalutare ma nemmeno superiore alla squadra di Soncin, un po' come sarà, nella prossima partita, il Portogallo. Discorso diverso per l'ultimo ostacolo del girone, la Spagna campione del mondo, motivo per cui è bene arrivare alla sfida con la Roja senza aver bisogno di imprese.

Diversi dubbi per Soncin, soprattutto davanti: favorite Girelli e Cantore ma occhio anche a Bonansea e Cambiaghi. Dovrebbe essere 3-5-2, con Lenzini, Salvai e Linari davanti a Giuliani, Di Guglielmo e Boattin esterne, Caruso, Giugliano e Severini in mezzo. Verso il 3-4-2-1 invece il Belgio che davanti si affida all'esperta attaccante dell'Inter Wullaert, 92 reti in 144 presenze in nazionale.

