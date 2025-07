EUROPEI 2025 Europei donne: Norvegia ai quarti, Islanda fuori Le scandinave battono 2-1 la Finlandia, le nordiche cedono 2-0 alla Svizzera

La Norvegia si assicura i quarti grazie al 2-1 sulla Finlandia. La decidono due autoreti procurate da Graham Hansen, che già al 3° riceve a destra, salta Tynnila e mette in mezzo, dove Nystrom svirgola nella sua porta. Per le rosse anche due legni, la traversa centrata di testa da Engen e il palo sul quale Koivunen devia un angolo. La Finlandia la impatta alla mezz'ora, col tocco di prima di Oona Siren a innescare in area il mancino di Sevenius: un'azione avviata da Summanen che nella ripresa sfiora il ribaltone prendendo il palo da fuori. Poi, nel finale, la travolgente azione a destra ancora di Graham Hansen porta all'autogol di Lethola, goffa nel tocco a rete in anticipo sul suo cross verso il palo lungo.

Norvegia ai quarti e Finlandia che se li giocherà con la Svizzera, che l'agguanta battendo 2-0 – ed eliminando – l'Islanda. 45” e Sigurdardottir calcia al volo sulla traversa, il resto è elvetico: Folmli la sblocca con un'inzuccata da lontano, c'è però un fallo sulla sua marcatrice e l'arbitra, consultato il Var, annulla. Le reti buone arrivano nell'ultimo quarto d'ora: Schertenleib in area per l'incrociata del vantaggio di Reuteler, dopodiché, allo scadere, Pilgrim carica dalla mezzaluna e mette radente al palo, chiudendo il discorso.

