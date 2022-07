EUROPEI FEMMINILI Europei femminili: Inghilterra batte l'Austria nella partita d'esordio Pubblico record all'Old Trafford: 69mila tifosi sugli spalti

Esordio vincente per la nazionale inglese femminile negli Europei che ospiterà fino al 31 luglio. Le ragazze della ct Sarina Wiegman si sono imposte sull'Austria per 1-0 nel match d'apertura del torneo continentale, con gol di Beth Mead, attaccante che a livello di club gioca nell'Arsenal. Ma a fare notizia è stato soprattutto il numero di spettatori, 69mila, che hanno assistito dal vivo, a Old Trafford (lo stadio del Manchester United), alla partita. Prossimo impegno delle inglesi, lunedì prossimo a Brighton contro la Norvegia, mentre l'Italia della ct Milena Bertolini esordirà il giorno prima, domenica, a Rotherham contro la Francia.

