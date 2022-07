CALCIO FEMMINILE Europei: Italia a caccia del riscatto dopo l'amara sconfitta contro la Francia

Occhi puntati su Sara Gama, Cristiana Girelli e compagne in attesa della sfida contro l'Islanda. Un'occasione importante per l'Italia che avrà la possibilità di giocarsi una grossa fetta di qualificazione, in attesa del match contro il Belgio in programma il 18 luglio alle ore 21:00. L'Islanda nella prima partita del girone D contro il Belgio è passata in vantaggio nella ripresa, ma poi dal dischetto Vanhaevermaet ha consegnato il pareggio alla formazione di Serneels. La favorita di questi Europei secondo il parere dei pronostici, sembra essere la Germania, vincitrice della competizione per ben otto volte, così come l'Olanda, campione in carica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: