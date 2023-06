UNDER21 Europei: Italia sconfitta 2 a 1 dalla Francia

Europei: Italia sconfitta 2 a 1 dalla Francia.

Italia-Francia 1-2 nella prima partita del girone D dell'Europeo di calcio Under 21, giocata a Cluj. Inizia con una sconfitta immeritata l'Europeo Under 21 degli Azzurri, battuti da una Francia che fa la differenza soprattutto in attacco, mentre dietro non appare altrettanto solida. Ma i ragazzi di Paolo Nicolato ne approfittano solo a sprazzi. Manca l'apporto di qualità che il tecnico chiedeva a Sandro Tonali. Probabilmente alla sua ultima notte da milanista, è parso distratto dalle notizie che lo danno per certo al Newcastle.

E mancano soprattutto Var e gol line technology che avrebbero dato un rigore all'Italia e convalidata la rete del 2-2, realizzata nel finale da Bellanova e non vista dal guardalinee.

