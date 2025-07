EUROPEO FEMMINILE 2025 Europeo Femminile: sarà Italia – Inghilterra la semifinale Le inglesi eliminano la Svezia ai calci di rigore. La Spagna vola e batte la Svizzera

Si era messa subito male per le inglesi che pagano una sufficiente uscita dal basso: Asslani con il destro incrociato porta in vantaggio la Svezia. Quando poco dopo il 20esimo Blackstenius con velocità, potenza e precisione raddoppia, per la Svezia sembravano spalancarsi le porte delle semifinale, e per l'Inghilterra si profilava la classica serata da dimenticare. Nel calcio tutto può succedere anche in pochi minuti: è il 78° quando Lucy Bronze di testa appoggia in rete e accorcia le distanze. Le inglesi cominciano a credere nella rimonta finale che si concretizza a stretto giro: il rimpallo favorisce Michelle Agyemang e si ritorna in parità. Negli extra time non succede nulla si va ai calci di rigore dove succede tutto: il portiere svedese Falk fallisce quello che sarebbe stato il rigore decisivo della serie regolare, si va ad oltranza. Segna l'Inghilterra con la sempre precisa Bronze, sbaglia Holberg che si dispera ma non basta.

Inghilterra in semifinale e super sfida con l'Italia. La Spagna inizia in salita la sfida con la Svizzera: errore dal dischetto in apertura Caldentey dagli metri risulta imprecisa: destro lento e largo quello della numero 8 delle furie rosse. A fine primo tempo palo pieno colpito di testa da Paredes, e si va all'intervallo con il risultato di parità. All'ora di gioco l'impressione è che la porta delle svizzere sembra stregata: doppio legno con battute e ribattute in area e mani nei capelli, la Spagna non sfonda, ma è solo questione di tempo. Arriva al minuto 65 il meritato vantaggio con il delizioso tocco di Del Castillo. Il raddoppio è forse viziato da un fallo in origine, ma che non cancella la perla di Claudia Pina. Nel recupero la Svizzera resta anche in 10 e cala il sipario. Spagna batte Svizzera 2-0, furie rosse in semifinale.

