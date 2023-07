Evan è un nuovo giocatore del Rimini

Il Rimini annuncia che Evan Yokoyoko Bouabre, per tutti Evan, è un nuovo giocatore biancorosso. Classe 2003, originario della Costa d’Avorio arriva dal Frosinone. Terzino destro oppure quinto di centrocampo sempre a destra. Costretto a fermarsi per un anno, è tornato in campo nell’aprile scorso nel derby Primavera 1 con la Roma e ha messo insieme cinque presenze ribadendo fin da subito le ottime qualità che lo rendono pronto per il salto nel calcio professionistico con la maglia biancorossa. Il 20enne arriva in prestito temporaneo con scadenza 30 giugno 2024 e sarà a disposizione di mister Raimondi già dalla ripresa della preparazione fissata per domani.

