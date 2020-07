GUNNERS ON FIRE FA Cup, Arsenal in finale: doppio Aubameyang stende il City L'allievo Arteta supera 2-0 il maestro Guardiola.

FA Cup, Arsenal in finale: doppio Aubameyang stende il City.

Dal pugno alzato corale contro il razzismo al ruggito solitario della “Black Panther” del Gabon: Aubameyang porta l'Arsenal in finale di FA Cup firmando in toto il 2-0 sul Manchester City detentore del trofeo. Trofeo che rappresenta una sorta di ancora di salvezza per la stagione dei Gunners, al momento decimi a -3 dall'Europa.

Aubameyang la sblocca con una spaccata baciata dal palo, sfuggendo a Walker quel tanto che basta per capitalizzare il cross di Pepe. La punizione di De Bruyne potrebbe valere il pari e invece esce di niente, così l'Arsenal può mettere il fermino: Tierney lancia di prima prendendo si sorpresa Walker e Garcia, Aubameyang ringrazia, parte e arriva da Ederson, fulminato per la personale doppietta.

David Luiz disinnesca l'imbucata di Foden per David Silva e l'Arsenal prosegue la rincorsa alla FA Cup, della quale detiene il record di vittorie a quota 13. Sarebbe il primo titolo da allenatore invece per Mikel Arteta, all'esordio da titolare della panchina dopo 3 anni da assistente proprio nel City di Guardiola, che nel bruciore del ko può sempre gioire per l'ex allievo che spicca il volo.



