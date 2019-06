Fabio Galante: "Speriamo di tornare protagonisti anche a livello di under 21"

Fabio Galante

L'Under 21 dell'Italia non vince l'Europeo dal 2004. L'edizione in casa potrebbe essere l'occasione per tornare al successo come si augura l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante che di europei under 21 ne ha vinti due. Ai microfoni di San Marino RTV abbiamo parlato anche di calcio femminile.