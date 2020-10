Fabrizio Ravanelli e Marco Gianniti a Cpiace

Questa sera ore 21 appuntamento con CPiace, in diretta su San Marino Rtv (canale 520 Sky). In studio Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Ospite Marco Gianniti, direttore sportivo del Perugia. Collegamento Skype con Fabrizio Ravanelli, l'ex attaccante che dalla Serie C ha cominciato la sua prestigiosa carriera che l'ha visto trionfare in Champions League con la Juve.