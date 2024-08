Falsa partenza Ternana: il Pescara vince al Liberati (1-2)

Sorpresona al Liberati, la strombazzata Ternana è molto indietro e viene infilata all'esordio dal Pescara di Silvio Baldini. Abruzzesi meglio fin da subito, Tunjov col sinistro prende un angolo. Sporadica presenza ternana, Casasola la mette, Plizzari allontana in tuffo, Damiani va a rimbalzo, ma non converte. Di là una buona ripartenza viene sprecata con la "quagliarellata" di Tunjov che per lo meno si scusa coi compagni. E mentre succedono cose col contagocce, arriva il vantaggio pescarese. Telefonata centrale di Bentivegna e Franchi la fa grossa. All'intervallo gli ospiti sono avanti. E cominciano meglio anche la ripresa col tiro ravvicinato di Dagasso sul quale Franchi in cerca di redenzione interviene. A sorpresa la Ternana risale sul carro della parità: la sponda di Ferrante per Carboni che arpiona col sinistro ma la prende sporca e inganna Plizzari. Esplode il Liberati che tornerà invece ad incavolarsi appena tre minuti dopo: la difesa è in balia della velocità degli avanti pescaresi, Vergani passa e chiude. Potrebbe anche triplicare l'abruzzo in trasferta, Pellacani arriva prima di tutti, ma sbatte sul palo. La Ternana non ha forza di riprenderla: Ferrante non riesce nè nel salto, nè nella torsione: Il primo hurrà è del Pescara.