Fano – Cesena tra i match più importanti del turno infrasettimanale di Serie C

Sentiamo Gianluca Carpàni

Carpàni o Carpani'. Cambia l'accento ma è lo stesso Gianluca a chiederci la gentilezza di spostarlo perché la storpiatura -ci dice- l'accetto, ma è difficile da sopportare. Gianluca Carpàni classe 92, sposato, laureato e amante della sua città: Ascoli. E il suo sogno ovviamente è quello di tornare presto a vestire nuovamente il bianconero.







Per adesso il Capitano è concentratissimo per affrontare i bianconeri. Si è vero – sostiene- il Cesena non gioca da tre partite, ma ha dimostrato di essere un'ottima squadra e verrà a Fano per vincere. Anche i marchigiani stanno attraversando il loro momento migliore. 6 risultati utili consecutivi lo stanno a certificare. 4 pareggi e 2 vittorie con Triestina e Carpi un biglietto da visita importante che anche il Cesena non può sottovalutare. Cesena che recupera Nardi tra i pali per la partita di domani alle 15.

Nel video Gianluca Carpàni, centrocampista del Fano