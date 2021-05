SERIE C Fano – Imolese equilibrio totale, tutto rimandato al Galli sabato prossimo l Fano dovrà andare a vincere al Galli per restare in categoria è questa la sentenza del Mancini dopo il pareggio senza reti.

La formazione di Alessio Tacchinardi vicina al gol in apertura con Rodio che taglia benissimo con il destro, spaccata di sinistro di Barbuti sfera ad un soffio dall'incrocio dei pali. Sempre la corsia di destra favorevole ai granata, altro cross interessante, nessuno all'appuntamento. Dal corner palla sul secondo palo, dove Cason non trova la porta. Sempre Fano, Urso con il piazzato, Rossi blocca. Ancora una possibilità prima dell'intervallo, Gentile arriva da dietro sulla punizione di Urso, altro quasi gol .

Sull'asse Morachioli – Tomassini la prima chance Imolese ad inizio ripresa. Altro corner Fano, respinta al limite, arriva Rodio destro al volo palla sopra la traversa. Nel finale tiro cross dell'ottimo Rodio, Rossi allunga in angolo. Tocca a Ferrara , c'è potenza ma manca sempre la mira. Minuto 91 Rossi tiene l'Imolese in corsa quando compie un prodigio su Montero servito da Ferrara. Grande intervento del numero 1 dell'Imolese miglior in campo per distacco. E' il punto esclamativo sullo 0-0, adesso il Fano per restare in categoria sarà costretto a vincere al Galli di Imola.

Al Raffaele Mancini di Fano, Fano – Imolese 0-0.

