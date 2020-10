Fano - Padova 1-1

Il Padova non riscatta il brutto esordio e pareggia in casa di un Fano che invece si merita il punto e gli applausi. Il capitano Parlati che libera il destro alto è la prima cosa del match. Ospiti invece pericolosi su palla ferma, Jefferson di testa vicinissimo al vantaggio. Per tutto il primo tempo marchigiani alla pari con atteggiamento aggressivo e baricentro alto. Ancora Parlati mastica un po' la conclusione dopo aver fatto tutto molto bene. Ferrara continua a tenere in apprensione gli avversari, il suo sinistro è ottimo nelle intenzioni, ma risulta alto.

A sorpresa arriva il vantaggio veneto, dalle solite pericolosissime palle da fermo. A trovare il tempo per il colpo di testa vincente è Della Latta. Nonostante il gol subito dagli spogliatoi esce un Fano deciso a riprenderla, e grazie alla sciocchezza di Germano su Scimia l'occasione si presenta su calcio di rigore. Barbuti spacca la porta e rimette meritatamente il Fano sul pari. Ora ci sono spazi a disposizione dei ragazzi di Alessandrini che in contropiede provano anche il colpo grosso con lo scatenato Barbuti. E che solo nel finale soffrono un forcing padovano tardivo e appena accennato. Saber per Soleri con il Mancini che trattiene il fiato e poi ancora Halfredsson per l'ultima azione e Meli che se la trova li. Un paio di brividi e l'1-1 è realta.