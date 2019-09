Fano-Reggiana 0-0

Fano-Reggio Audace

Testa-coda Fano–Reggio Audace. La squadra di Alvini scende in campo conoscendo già l'esito positivo della gara del Padova scattato in testa. E di testa realizza Spanò in apertura, ma l'arbitro annulla per un fallo di sfondamento di Costa. Sempre pericolosa la Reggio sulle inattive Scappini ad un soffio dal vantaggio. Costa su punizione, non c'è precisione. Produce la formazione di Alvini con il buon lavoro di Varone sulla destra, cross arpionato da Marchi, ottima la volè, bravo Viscovo a volare per disinnescare. Si vede anche il Fano, Baldini per Carpani, conclusione respinta. Stesso discorso per la conclusione numero 2 di testa dello stesso Baldini.

Nella ripresa le occasioni scarseggiano, la migliore arriva a 13 dalla fine quando Viscovo respinge la conclusione di Staiti, sul pallone si avventa il neo entrato Kargbo, ma il tiro è respinto da un difensore del Fano con la schiena. Nel finale il Fano resta anche in 10 per il doppio giallo di Beduschi, ma per la Reggio Audace non c'è più tempo nonostante la pressione la formazione di Alvini, non sfonda.

A Fano, Fano-Reggio Audace 0-0.