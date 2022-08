ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Fano - Victor San Marino 4-1 In gol Malo sul 2-0 in favore dei marchigiani che militano in Serie D. Nella ripresa in campo anche il nuovo acquisto Demba Kamara

Il Victor San Marino ha tesserato il centrocampista della Sierra Leone Demba Kamara classe 2003. Il 19enne arriva dal Rimini dove lo scorso anno ha totalizzato 4 presenze. Il ragazzo e già a disposizione del tecnico Cassani ed è entrato nel secondo tempo della sfida amichevole con il Fano, disputata oggi pomeriggio e terminata con il punteggio di 4-1 in favore del Fano. Per il Victor in gol Malo nel primo tempo sul risultato di 2-0 per i marchigiani che hanno poi dilagato nella ripresa firmando il poker.

