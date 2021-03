SERIE C Fano - Vis Pesaro: il derby finisce in parità Botta e risposta nel primo tempo con i gol di Ferrara e Gucci

Al Mancini si gioca il derby n. 102 tra Fano e Vis Pesaro. Sulla panchina granata c'è il debutto di Alessio Tacchinardi, al posto del dimissionario Flavio Destro. Titolari nella Vis Pesaro, tre ex giocatori del Fano, Gucci, Di Sabatino e il capitano Ferrani. La prima opportunità è della Vis con un doppio tentativo dalla distanza, prima con Ejjaki, tiro respinto da Viscovo e poi con Giraudo, sinistro fuori bersaglio. Poco dopo la mezz'ora, arriva il vantaggio del Fano. Carpani in profondità per lo scatto di Ferrara che elude il tentativo di fuorigioco e di sinistro infila la porta di Bertinato. Alla prima vera occasione, i granata trovano la via del gol. Padroni di casa che potrebbero anche raddoppiare ma Bertinato salva sul cross di Amadio poi ci prova Paolini, conclusione deviata in angolo.

Dal possibile 2 a 0, al gol del pareggio, passano appena due minuti. Traversone millimetrico di D'Eramo per il puntuale inserimento di Gucci che fa 1 a 1. La firma sul pareggio della Vis Pesaro con il classico gol dell'ex.

Secondo tempo equilibrato e con poche emozioni. Da segnalare solo una punizione di Cargnelutti, bloccata da Bertinato. L'unico brivido ad un minuto dal termine quando Barbuti va giù in area ma per il direttore di gara, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Finisce 1 a 1 ed è un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre

