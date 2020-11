PREMIER LEAGUE FarOer: scudetto all'HB Torshavn, Klaksvik fuori dall'Europa al 93' Colpo di scena per la qualificazione all'Europa League con il Klaksvik terzo scavalcato dal Runavik.

Lo scudetto delle FarOer non era in discussione. Alla vigilia dell'ultimo turno l'Havnar Bóltfelag attendeva solo di festeggiare il 24' titolo della propria storia. I campioni del FarOer sono stati però arbitro della qualificazione alla prossima Europa League, con il Klaksvik direttamente interessato con 1 punto di vantaggio sul Runavik. In un paese dove la pandemia conta di quasi 500 casi e 0 decessi, la vita anche dello sport non ha subito particolari modifiche. Tutti allo stadio per vivere l'ultima giornata. Al 71' Pall Klettskard sblocca la partita con l'HB Torshavn. Gol che garantirebbe al Klaksvik, squadra affrontata anche dal Tre Fiori in Europa League, la qualificazione.

Poco importa che il Runavik vinca 3-0 sul campo del B36 Torshavn, tra l'altro, altra squadra direttamente interessata ancora alla qualificazione. Il Runavik, va in vantaggio con Paetur Skipanes dopo 10 minuti di gioco. Trova il raddoppio con Klaemint Olsen su calcio di rigore al 21' e il tris al 34' ancora con Klaemint Olsen. I padroni di casa accorciano con Alex Mellemgaard al minuto 38. Risultato che alla fine dei primi tempi vede il Runavik secondo in campionato con il Klaksvik costretto a vincere per forza. Nel secondo tempo succede di tutto. Prima Klaemint Olsen firma la personale tripletta e il 4-1 del Runavik. L'attenzione si sposta sul campo del Klaksvik dove i padroni di casa la sbloccano al 71'. Intanto Sebastian Pingel e Magnus Jacobsen accorciano le distanze per il B36 Torshavn che rientra al 78' in partita e magari spera in qualche cosa di più. Il Runavik vince 4-3. Ma il gol clamoroso è quello di Tshiembe, che al 93' pareggia per i campioni delle FarOer contro il Klaksvik che si ritrova sorpassato dal Runavik che può festeggiare la qualificazione in Europa League.

