QATAR 2022 Fatma Samoura: "Sarà un festival del calcio e sicuramente un mese di festa"

Il segretario generale della FIFA, Fatma Samoura ha parlato dei mondiali che inizieranno tra pochi giorni: "Domenica 20 novembre 2022 gli occhi del mondo saranno sul Qatar. Sarà un festival del calcio e sicuramente un mese di festa. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, è un'opportunità unica per riunire i tifosi di tutto il mondo nel più grande spettacolo mai fatto".

"Questo mondiale è una coppa del mondo con tante novità: per la prima volta un'edizione organizzata in Medio Oriente e nel mondo arabo; la prima volta che tutte le squadre saranno nella stessa città, che permetterà ai tifosi di tutto il mondo di incontrarsi, socializzare, cantare e ballare e trasmettere vibrazioni positive".

"Potremo vedere le 32 squadre e i loro tifosi con le loro maglie, godersi davvero i festeggiamenti del loro squadre. Potremo incontrare persone che diventeranno i amici di lunga data dopo la Coppa del Mondo. Ma, in particolare, apprezzeremo una cosa: l'amore per il calcio e il suo potere unico di unire le persone intorno il mondo".

"Dall'assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar, sono state identificate molte questioni. In 6 anni, sono stati presi provvedimenti, e questo soprattutto, diciamolo, dalla nuova dirigenza della FIFA. La prima cosa che dovrebbe essere davvero messa in evidenza per le persone che stanno ancora pensando che le questioni relative ai diritti umani non sono state affrontate in Qatar, è l'abolizione del sistema della Kafala".

