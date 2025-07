CALCIO Fausto Pari: "Gianluca Vialli era come un fratello. Lo scudetto della Samp un risultato incredibile" L'ex centrocampista della Sampdoria ha ricordato l'amico scomparso nel 2023, che proprio oggi avrebbe festeggiato 61 anni

Abbiamo incontrato Fausto Pari, ex centrocampista della Sampdoria dello scudetto e grande amico di Gianluca Vialli, che proprio oggi avrebbe compiuto 61 anni.

Si è salvata la tua Sampdoria, posso dire così?

"Assolutamente sì, ho sofferto come mai, - ha detto Fausto Pari a San Marino RTV - perché veramente è stata un'annata che è partita male e poteva finire peggio. Sono riusciti a recuperare la fine, spero che dagli errori facciano una stagione completamente diversa".

A distanza di anni quello scudetto vinto a Genova rappresenta veramente quasi un mondiale.

"Se tu pensi che è stato l'ultimo scudetto vinto da una provinciale e dopo di che nessuno più, a parte le storiche Juve, Milan, Inter, assolutamente. Napoli, noi e il Verone siamo state le ultime squadre di un certo lignaggio. Onestamente questo fa piacere, ma allo stesso tempo ti fa capire che il calcio è completamente cambiato".

Ti volevo chiedere qualcosa anche su Gianluca Vialli, perché ha rappresentato e rappresenta ancora un punto di riferimento anche per molti giovani. Si continua a parlare di Gianluca?

"Gianluca, chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, non può capire che persona era. Ti sta parlando uno che lo ha avuto anche come testimone delle nostre nozze in questa chiesa qua, quindi figuriamoci, per cui mi si accappona la pelle solo a nominarlo. Per me era come un fratello, quindi mi viene anche difficile, mi viene un groppo in gola a parlare di lui. Però è una persona intelligente, arguta, ce ne fossero di Gianluca Vialli".

Di cosa bisogna il calcio italiano oggi?

"Di un po' di pulizia, di trasparenza e di passione"

