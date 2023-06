Favola Lecco: dopo 50 anni torna in serie B

Allo stadio Rigamonti - Ceppi c'è il tutto esaurito per la finale di ritorno dei play-off di serie C tra Lecco e Foggia. E come nella gara d'andata, ai pugliesi bastano 4 minuti per trovare la via del gol. Suggerimento del difensore Leo per l'inserimento di Bjarkason, che controlla, vince un rimpallo e poi supera Melgrati sul primo palo. Quinto centro stagionale, il terzo nei playoff per l'islandese classe 2000 e rossoneri che ristabiliscono la parità nel doppio confronto. L'avvio è tutto della squadra di Delio Rossi e ci vuole un super Melgrati per dire di no al diagonale di Schenetti.

Poco prima della mezz'ora, Ogunseye si divora il pallone del 2 a 0. Al primo affondo il Lecco trova il pareggio. Ogunseye interviene cosi su Bianconi. Il direttore di gara, Di Marco di Ciampino, va a rivedere l'episodio al Var e assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Lepore che fa 1 a 1. Il Foggia non demorde ma Garattoni da buona posizione, non trova il bersaglio. Foschi si gioca la carta Latki e sarà una mossa vincente. Minuto 73, Melgrati si oppone al diagonale di Bjarkason ma Beretta non riesce a ribadire in rete. Sul ribaltamento di fronte, il Lecco passa in vantaggio. Dalmasso non trattiene il pallone e Lakti da posizione defilata, infila la porta avversaria per il 2 a 1 dei padroni di casa.

Il Foggia accusa il colpo e in ripartenza il Lecco mette in cassaforte il risultato. Ci pensa il solito Franco Lepore, uomo simbolo della squadra lombarda che firma il 3 a 1 e la doppietta personale. Dopo aver chiuso al terzo posto la stagione regolare, la squadra di Luciano Foschi ha completato l'opera superando ai play-off Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia. Un autentico capolavoro per il Lecco che, esattamente 50 anni dopo, torna in serie B.