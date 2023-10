CALCIO FEMMINILE Federica Cappelletti: "Paolo Rossi fa parte della storia". Sul calcio femminile: "Può crescere tanto" Moglie dell'eroe di Spagna 1982, la neo-presidente della divisione femminile ha parlato a San Marino RTV del suo nuovo libro e del futuro del calcio in rosa.

A Rimini per raccontare il grande Paolo Rossi, Federica Cappelletti ha parlato a San Marino RTV dell'eroe dei Mondiali di Spagna 1982. Un'occasione per raccontare aspetti più intimi del rapporto con il marito e non solo. Federica Cappelletti è anche presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC. All'evento organizzato da Rimini FC, Victor San Marino e Befane Shopping Centre, hanno partecipato anche Massimo Bonini e Marco Macina.

