INFORTUNIO GRAVE Federico Chiesa, stagione finita Per l'attaccante di Juventus e Nazionale lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Tra qualche giorno si sottoporrà ad intervento chirurgico

Per l'attaccante di Juventus e Nazionale Federico Chiesa stagione finita. Gli accertamenti eseguiti questa mattina al J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni Chiesa si sottoporrà ad intervento chirurgico e per lui la stagione è terminata alla mezz'ora del primo tempo del match vinto dalla Juventus contro la Roma all'Olimpico per 3-4. Non è una solo una pessima notizia per il club bianconero ma anche per Roberto Mancini. Il CT dell'Italia non lo avrà a disposizione per i play off di fine marzo che valgono la qualificazione per il mondiale di Qatar 2022.

