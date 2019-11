Femminile: a Wembley in 77 mila per Inghilterra - Germania

Oltre 77 mila spettatori per Inghilterra – Germania a Wembley. E' record per la nazionale femminile inglese. Sotto l'arco finisce 2-1 per le tedesche che sbloccano la partita dopo 9 minuti con un gol di Alexandra Popp. L'attaccante del Wolfsburg la sblocca con un colpo di testa sul cross di Hendrich al termine di una gran bella azione della squadre del ct Martina Voss-Tecklenburg. Le Germania potrebbe raddoppiare con Bühl che rientra sul sinistro calciando troppo centrale per superare Earps. Al 35' calcio di rigore per l'Inghilterra concesso per il fallo del portiere su Mead che finisce a terra. Sul dischetto si presenta Parris, che calcia forte, ma Frohms riesce a respingere con una parata incredibile che tiene avanti la Germania. Il pareggio le Leonesse lo trovano in chiusura di tempo con Ellen White, l'attaccante del Manchester City tocca il pallone quel tanto che basta per anticipare l'uscita del portiere e firmare un pari che fa esplodere i 77 mila di Wembley. La partita resta in parità fino al 90' quando la Germania firma la rete della vittoria con un bel mancino di Klara Bühl. La giocatrice, classe 2000, del Friburgo realizza il gol che vale il successo davanti a una cornice di pubblico record in uno stadio unico.