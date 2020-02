Femminile: al Barcellona la Supercoppa, travolta la Real Sociedad 10-1

Il Barcellona vince la Supercoppa femminile battendo in finale la Real Sociedad con un netto 10-1. Le catalane ipotecano già la coppa dopo il primo tempo chiuso sul risultato di 6-0 grazie anche alle doppiette di Marta Torrejón e Alexia. Nella ripresa il Barcellona segna altre 5 reti, con Marta Torrejón grandissima protagonista. La giocatrice del Barca segna in totale un bel poker che contribuisce al 10-1 finale per le blaugrana che si aggiudicano meritamene la Supercoppa di Spagna.