Femminile, al Mapei Stadium la finale Roma - Milan di Coppa Italia.

Sarà il Mapei Stadium a ospitare l’atto conclusivo della Coppa Italia TIMVISION tra Milan e Roma. L’impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo la finale maschile Atalanta-Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse in programma domenica 30 maggio alle ore 20.30.

A cinque anni di distanza dalla finale della UEFA Women’s Champions League, vinta dal Lione davanti a più di 18mila spettatori, il Mapei Stadium è stato nuovamente scelto come sede di un importante appuntamento del movimento femminile. La finale di Coppa Italia metterà in palio l’ultimo trofeo della stagione del calcio italiano e sarà preceduta dalla Final Four del Campionato Primavera, che si disputerà dal 27 al 29 maggio al Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo della società neroverde inaugurato nel 2019.

