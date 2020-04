Femminile, Alessia Gritti: "Il calcio è la nostra passione, ma c'è ancora tanta incertezza sulla ripresa" Il portiere dell'Hellas Verona, originaria della provincia di Bergamo, ci ha parlato della crescita del movimento femminile e di come vive la quarantena.

La Divisione Calcio Femminile ha disposto la sospensione del campionati di serie A fino al prossimo 3 maggio. Le squadre stanno lavorando da casa, non manca però la voglia di tornare in campo come ci ha ricordato il portiere dell'Hellas Verona Alessia Gritti.

Originaria di Leffe, Alessia Gritti segue da vicino l'andamento della diffusione del coronavirus, anche nella sua terra di origine.

In passato ha difeso la porta del Mozzanica, una delle belle realtà del calcio italiano che oggi non ci sono più. Stagioni importanti che pongono il portiere dell'Hellas Verona tra i migliori d'Italia nel ruolo. Qualità ed esperienza, propria quella che permette ad Alessia Gritti di valutare il cambiamento del calcio femminile avvenuto in questi ultimi anni.

Sentiamo Alessia Gritti via skype

