SERIE B FEMMINILE Femminile: Brescia-Como 2-1 al 93' vale il primato in classifica Le Leonesse battono la capolista con un gol di Porcarelli nel recupero e si portano in testa davanti al Como prossimo avversario della San Marino Academy.

La super sfida tra Brescia e Como va alle Leonesse. La squadra di Elio Garavaglia vince nel recupero e scavalca in testa alla classifica quella di Sebastián De La Fuente. Gara attesissima con classifica cornice di pubblico che non può mancare quando gioca il Brescia. Prima occasione per le padrone di casa con Cristina Merli, esecuzione perfetta, grande risposta di Bettineschi. Su calcio d'angolo, ancora attenta l'estremo difensore ospite sul colpo di testa di Brayda. Dalla parte opposta Carp, per Di Luzio, l'ex San Marino Academy è troppo defilata manda sul fondo. Al 33' il Brescia passa in vantaggio con Veronique Brayda, seconda rete consecutiva per la giocatrice biancoblu, che supera Bettineschi con un grandissimo pallonetto. Rete fantastica per il capitano del Brescia.

Nella ripresa è sull'asse Di Luzio – Kubassaova che nasce una palla clamorosa per il potenziale pari del Como. Sul pallone servito sul secondo l'attaccante estone manda sul fondo da posizione più che invitante. La capolista spinge alla ricerca del pari: il tiro di Pastrenge dal limite è di poco fuori. Al 7’ occasione Brescia in contropiede sull’asse Cristina-Luana Merli: la conclusione dell’attaccante è larga sul primo palo. Al 20’ si fa vedere il Brescia su punizione con Magri: Bettineschi è attenta e alza in corner. Il Brescia ci prova con una grande conclusione al volo di Cristina Merli, il mancino è sul fondo. Sul cambio fronte che occasione per Di Luzio, sul cross dalla destra, la palla arriva all'attaccante del Como che manda fuori. La pressione della squadra ospite si concretizza con la rete del pareggio all'89': colpo di testa di Alma Hilaj e partita che torna in parità. Adesso il Como prova a vincerla. 92': cross di Riaglia sul secondo palo dove sbuca Di Luzio che non riesce a concludere nel migliore dei modi, la palla sbatte contro il palo e finisce tra le mani di Lonni. Ma non finisce qui, sul cambio fronte al 93' palla in verticale per Maddalena Porcarelli, pallonetto al portiere e gol pesantissimo che vale il sorpasso in classifica del Brescia al Como.

Non mancano le proteste del Como che chiedeva un tocco di mano di Asta in partenza di azione. Leonesse a +2 sul Como, lariane impegnate domenica in casa contro la San Marino Academy, trasferta con il Chievo per la nuova capolista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: