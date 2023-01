Femminile: calciatrice del Vicenza vittima di razzismo L'attaccante nigeriana Rafiat Folakemi Sule insultata durante la partita di serie C

Brutto episodio di razzismo nella partita del campionato di serie C femminile tra Vicenza e Jesina. Al 38' del primo tempo, in attesa di una rimessa laterale a favore delle padrone di casa, l'assistente richiama l'attenzione del direttore di gara segnalando una reazione da parte di Rafiat Folakemi Sule che porta all'espulsione dell'attaccante. Fin qui è pura cronaca sportiva, nella quale si potrebbe tutt'al più discutere su un eventuale provvedimento anche nei confronti dell'avversaria. Durante l'uscita dal campo di Sule, dalla tribuna partono insulti a sfondo razziale da parte di sostenitori ospiti diretti alla calciatrice nigeriana. Al termine della partita il presidente del Vicenza femminile, Erika Maran, ha condannato l'episodio. La Jesina Calcio Femminile ha immediatamente manifestato la propria solidarietà alla calciatrice ed ha preso le distanze da quanto accaduto.

Nel video l'episodio dell'espulsione

