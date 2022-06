EUROPEI Femminile, Chiara Beccari e Nicole Arcangeli agli Europei U19 Le due attaccanti della Juventus, ex San Marino Academy e Riccione, fanno parte delle 20 convocate dal ct Enrico Sbardella.

Ci sono anche Chiara Beccari e Nicole Arcangeli tra le 20 Azzurrine convocate dal ct Enrico Sbardella per la fase finale degli Europei under 19. In Repubblica Ceca l'Italia debutterà il 27 giugno contro la Spagna, per poi sfidare la Francia il 30 giugno e la Repubblica Ceca il 3 luglio. In caso di passaggio del turno, semifinale il 6 luglio e finalissima tre giorni più tardi. Chiara Beccari e Nicole Arcangeli sono compagne di squadra nella Juventus e cresciute calcisticamente con San Marino Academy e Riccione.

