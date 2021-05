Femminile: Chiara Beccari trascina la Juventus Primavera nei quarti

E' la sammarinese Chiara Beccari la grande protagonista della vittoria per 6-1 della Juventus sul campo del Napoli nella gara di andata dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato Primavera. L'attaccante bianconera contribuisce al successo sul campo del Napoli firmando al 43' del primo tempo il gol che apre le marcature, procurandosi il calcio di rigore del 3-0 trasformato da Pfatner, per poi siglare la personale doppietta al 67' per il 5-0 della Juventus.









La calciatrice sammarinese serve anche l'assist del 6-0. Le bianconere ipotecano la qualificazione alla final four che si terrà al Mapei Football Center di Reggio Emilia dal 27 al 29 maggio. Prima però la gara di ritorno dei quarti di finale da giocare a Torino il prossimo 16 maggio, di fatto una formalità per le ragazze del tecnico Silvia Piccini.