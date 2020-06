Femminile: definito il protocollo per la ripresa degli allenamenti in serie A

Dopo la diramazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 maggio, la Divisione Calcio Femminile ha pubblicato il relativo protocollo attuativo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A. Le indicazioni redatte dalla Commissione Medico-Scientifica Federale intendono fornire le massime garanzie possibili per tutelare la salute delle calciatrici e di tutti gli addetti ai lavori in caso di ripresa degli allenamenti collettivi, rappresentando anche una fonte di informazione/formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del COVID-19.