Femminile: domenica tra serie B e serie C

Pareggio con reti tra Roma e Brescia nel recupero dell'ottava di giornata di serie B femminile. Le giallorosse sbloccano la partita dopo 9 minuti con il gol firmato da Julia Glaser sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pareggio Brescia lo conquista al 94' minuto. Sulla punizione calciata lunga, il pallone spiove in area per Galbiati che la rovescia in mezzo in acrobazia e il pallone arriva a Veronique Brayda che da pochi metri la stoppa e di destro batte Casaroli.





Nel girone B di serie C, il Trento tiene il passo della capolista Cortefranca vincendo 2-0 sul campo del Vittorio Veneto. Le ospiti passano in vantaggio dopo 14 minuti con il gol di Giulia Rosa, che lanciata perfettamente da Tonelli scappa via in velocità e una volta entrata in area batte Bonassi sul primo palo. Prima dell'intervallo il raddoppio del Trento con Alessandra Tonelli. La numero 17 gira in fondo alla rete il cross di Battaglioli dalla sinistra. Il Trento vince 2-0. Prossimo impegno in casa contro il Venezia.

Nello stesso girone successo in trasferta per il Portogruaro. La neo promossa formazione granata conquista la prima vittoria in serie C vincendo sul campo dell'Isera una partita importantissima in chiave salvezza. Il gol da tre punti porta la firma di Albulena Gashi che al terzo del secondo tempo segna il gol del vantaggio. Una rete di testa che possiamo apprezzare anche dall'inquadratura retroporta. L'Isera avrebbe l'occasione del pari, ma in un caso Comacchio respinge a mano aperta su Paqualini, nell'altro, su calcio di rigore di Boccagni, la conclusione termina sul palo. Pari per 1-1 anche tra Arezzo e Sassari Torres nel girone C di serie C. Al 37′ le ospiti passano in vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione di Teci sulla respinta di Valgimigli. Al 73′ sale in cattedra Giulia Orlandi. L'ex Fiorentina si inventa un gol da antologia che vale il pareggio delle amaranto. La squadra di Luca Bonci prova nel finale anche a vincerla, al fischio finale è 1-1. Pari che permette al Bologna di allungare in testa di due punti proprio sull'Arezzo.