Femminile: doppietta di Hegerberg e il Lione fa 10 in Coppa di Francia.

Il Lione fa dieci in Coppa di Francia superando in finale il Paris Saint Germain per 2-1. La squadra guidata da Sonia Bompastor torna a vincere la coppa nazionale a distanza di tre anni e lo fa contro la detentrice del trofeo. Grande protagonista è la norvegese Ada Hegerberg. La vincitrice del primo pallone d'oro femminile della storia sblocca la finale con una conclusione mancina da fuori area. Pallone ben calibrato da parte della numero 14, al rientro dopo un infortunio che porta avanti le campionesse di Francia in carica. Il raddoppio ancora con Ada Hegerberg che sfrutta l'assist di Danielle van de Donk e da dentro l'area di rigore non sbaglia con una conclusione di destro. Il PSG non ci sta e al 35 riapre la partita. Calcio di rigore concesso per un fallo di Salma Bacha su Ashley Lawrence. Sul dischetto si presenta Ramona Bachmann che supera Christiane Endler. La calciatrice svizzera angola, il portiere cileno, miglior portiere FIFA del 2021 intuisce ma non ci arriva. Nel finale di gara Lione in dieci per il secondo giallo a Damaris Egurrola che lascia la squadra in inferiorità numerica. Il Lione resiste e al fischio finale parte la festa. Wendie Renard alza la coppa di Francia insieme al presidente del club Jean-Michel Aulas. Per il difensore del Lione l'ennesimo trofeo di una carriera incredibile.

