SERIE A Femminile: esonerato il tecnico del Napoli Giuseppe Marino, arriva Alessandro Pistolesi L'ex allenatore di Castelfranco e Empoli torna in serie A, dopo l'esperienza della scorsa stagione proprio con l'Empoli.

Salta la prima panchina in serie A femminile, Giuseppe Marino non è più il tecnico del Napoli. Fatale la sconfitta contro l'Hellas Verona, la nona in dieci gare giocate dalla squadra azzurra. Il Napoli è ultimo in classifica con appena un punto conquistato nel pari contro la San Marino Academy.

Il nuovo allenatore del Napoli è Alessandro Pistolesi, che guiderà la squadra fino al termine della stagione. L'ex tecnico del Castelfranco, ha allenato l’Empoli nella passata stagione in Serie A ed ora approda a Napoli insieme al suo vice Giacomo Dani. Lo staff a disposizione del nuovo allenatore sarà completato dal preparatore atletico Euro Baracchi, da quello dei portieri Arturo Tudisco e dal collaboratore tecnico Francesco Persico, che già erano alle dipendenze del club.



