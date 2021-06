SERIE C FEMMINILE Femminile: il Nereo Rocco per l'ultima di Laura Tommasella La forte centrocampista del Vittorio Veneto ha dato l'addio al calcio contro la Triestina

La cornice più bella per l'ultima di campionato. E' lo stadio Nereo Rocco ad ospitare Triestina – Vittorio Veneto di calcio femminile. Un altro storico impianto del calcio italiano apre a quello in rosa. La Triestina vince nell'ultima gara della stagione per 1-0 e migliora la sua classifica salendo a quota 43 punti in classifica. Si ferma a 30 il Vittorio Veneto, storica società del calcio femminile ripartita dopo tante difficoltà legate al covid che hanno fortemente segnato la società veneta, orfana di storiche figure rossoblu.

[Banner_Google_ADS]



Nel girone B di serie C il campionato lo vince il Cortefranca che sale così in serie B. Scendono di categoria Isera e Le Torri con il Portogruaro che raggiunge una storica salvezza. Al Nereo Rocco decide la sfida il gol nella ripresa di Sofia Del Stabile. Al di là del risultato finale che resterà comunque a referto. La cornice del Rocco di Trieste è uno degli aspetti più importanti di questa sfida come l'episodio avvenuto al minuto 90' con la sostituzione di Laura Tommasella. Quella del Rocco è l'ultima partita della fortissima centrocampista rossoblu e le due squadre decidono di tributare l'addio al calcio nel migliore dei modi, accompagnando l'uscita dal campo della numero 22 tra gli applausi. Il giusto tributo alla carriera di Laura Tommasella che ha vestito anche le maglie di Tavagnacco e Pordenone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: