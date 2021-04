SERIE B FEMMINILE Femminile: il Pomigliano di Giulia Ferrandi a un passo dalla serie A La squadra dell'ex giocatrice del West Ham guida il campionato di serie B davanti a Lazio, Cesena e Ravenna.

È la sorpresa della stagione. È il Pomigliano. La neo promossa squadra campana sta dominando il campionato di serie B femminile davanti alla Lazio e alla coppia Cesena e Ravenna. A quattro giornate dalla fine la squadra di Giulia Ferrandi è vicina a una storica promozione.

Una bella stagione per l'ex giocatrice del West Ham che in carriera ha vestito anche le maglie di Brescia, Fiorentina e Florentia, che a Pomigliano ha trovano la squadra giusta per tornare protagonista.

Nel video l'intervista a Giulia Ferrandi

