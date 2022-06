FEMMINILE Femminile, il Portogruaro si salva, la monetina elimina il Parma Nei play out di serie C le granata battono il Mittici. Nella fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza, le Crociate sono eliminate dal sorteggio.

Finisce così con la festa del Portogruaro che può celebrare la salvezza in serie C. Le padrone di casa confermano la categoria, ma lo devono fare passando per i play out. Allo stadio Mecchia arriva il Mittici. Il Portogruaro arriva alla sfida salvezza con 13 punti di vantaggio, non abbastanza per poter evitare i play out. Nel primo tempo la squadra del tecnico Maggio ha diverse buone occasioni per passare in vantaggio. Comacchio non è mai veramente chiamata in causa nella prima frazione di gara. Le granata spingono alla ricerca del gol, Battaiotto non ci arriva per poco sul cross di Finotto. Poi il gol di Gashi sa tanto di liberazione per le padrone di casa. È il 41' sul tiro dell'attaccante del Portogruaro si sblocca la partita. Il portiere non trattiene e la squadra di Maggio è avanti 1-0. Nella ripresa il Mittici soffre le granata che cercano di chiudere la partita. Sulle palle inattive le ospiti ci provano ma non passano. Battaiotto scappa via in contropiede e dopo aver saltato il portiere appoggia per il decimo gol stagionale. La partita finisce di fatto qui. Comacchio blocca la conclusione di Sovilla e poi quella di Lucca. Vince il Portogruaro che resta in serie C.

Fatto più curioso, che raro nella fase nazionale di Coppa Italia di eccellenza femminile. Al 90' la partita tra Parma e Maia Alta termina in parità. Serve decidere una squadra vincitrice per il passaggio del turno. Si rispolvera la monetina. In estrema sintesi è quello che è successo al termine della gara. Inizialmente era previsto un triangolare, ma la decisione del Villorba di non partecipare, non ha portato a un cambio della formula. Di fatto le due squadre hanno vinto a tavolino le rispettive partite e la terza gara in programma non era altro che l'ultima del triangolare. Al 90' il risultato di 2-2, non ha permesso, a termini di regolamento di passare da supplementari e rigori. Dovendo decretare una vincitrice il direttore di gara Andrea Paccagnella della sezione di Bologna ha applicato l'ultimo criterio in caso di parità quello del sorteggio. Parma e Maia Alta hanno quindi visto stabilire il passaggio del turno con il lancio della monetina. La fortuna ha detto Maia Alta che ha così superato la fase a gironi. Tutto corretto a termine di regolamento, ma di certo resta un fatto curioso, un po' d'altri tempi.

