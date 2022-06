AMICHEVOLE Femminile, in 21mila per Danimarca-Brasile L'amichevole dello stadio Parken di Copenaghen ha visto una grande cornice di pubblico, le padrone di casa vincono 2-1.

Femminile, in 21mila per Danimarca-Brasile.

Oltre 21.000 spettatori stadio Parken di Copenaghen per l'amichevole tra le nazionali femminili della Danimarca e del Brasile. Per le danesi, penultimo test in vista della fase finale degli Europei in Inghilterra. La squadra del ct Lars Søndergaard ha iniziato bene ed è passate in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco. L'esterno Janni Thomsen ha portato avanti le padrone di casa. All'intervallo la Danimarca ha chiuso avanti 1-0. Nella ripresa il Brasile ha cercato il pari, fondamentale anche la prova del portiere Lene Christensen nel mantenere il punteggio. La nazionale sudamericana ha pareggiato all'87', approfittando della lenta chiusura della difesa danese. Gran gol di Debinha che si libera e con un gran sinistro porta il risultato sull'1-1. Il pari sembrava il risultato finale invece la Danimarca ha trovato la vittoria al 91' con Mille Gejl. Un gol che ha fatto esplodere i 21 mila spettatori presenti e regalato un successo di prestigio alla Danimarca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: