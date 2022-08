FEMMINILE Femminile, in Romagna le qualificazioni under 17 Nuovo format del torneo sul modello Nations League. La fase finale in Estonia nel 2023.

Sarà la Romagna con Forlì, Santarcangelo, Cervia e Savignano sul Rubicone ad ospitare il minigirone di qualificazione agli Europei di categoria dell'Italia U17 femminile. L'appuntamento è dal 4 al 10 ottobre. Le Azzurrine sono state inserite nel girone con le pari età della Francia, Svizzera e Islanda. Il nuovo format del torneo vede le nazionali divise in due leghe, con un sistema di promozioni e retrocessioni come la Nations League L’ultima classificata del girone retrocederà in Lega B, mentre le prime tre si qualificheranno per la seconda fase. L'Italia giocherà il 4 ottobre contro l'Islanda (Savignano sul Rubicone, ore 15), il 7 ottobre contro la Francia (Forlì ore 15) e contro la Svizzera il 10 ottobre (Forlì ore 15).

