Femminile: in serie A si parte con Juventus - Empoli e Roma - Milan

Ufficializzati il calendario della prossima serie A femminile che vedrà ai nastri di partenza la Juventus campione in carica come la squadra da battere. Le bianconere debutteranno in casa contro la neo-promossa Empoli. Nella prima giornata spicca il derby di Firenze tra Florentia e Fiorentina. La Roma, accreditata come una delle principali avversarie per lo scudetto della Juventus, ospiterà il Milan di Maurizio Ganz. L'altra neo-promossa in serie A è l'Inter, la squadra di Attilio Sorbi debutterà in casa contro il Verona. Questo il programma della prima giornata:

ROMA - MILAN

JUVENTUS - EMPOLI

FLORENTIA SANGIMIGNANO - FIORENTINA

INTER - VERONA

OROBICA - TAVAGNACCO

PINK BARI - SASSUOLO