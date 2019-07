Femminile: Inghilterra - USA per un posto in finale

Tutta da seguire la prima semifinale mondiale in programma questa sera. Una sfida che metterà confronto due diverse culture di calcio, il soccer americano contro il football inglese. Gli Stati Uniti campioni del mondo in carica contro l'Inghilterra terza ai mondiali canadesi. Quattro anni fa non si erano incrociate. Le inglesi eliminate dal Giappone in semifinale hanno poi vinto la finale per il terzo posto contro la Germania. Le inglesi fanno della difesa uno dei punti di forza, con appena una rete subita in tutto il torneo finora disputo. Nella fase a scontro diretto due doppi 3-0 con Cameroon e Norvegia. Dall'altra parte una della nazionali più forti di sempre con le stelle Alex Morgan, Megan Rapinoe e Carli Lloyd. Stati Uniti favoriti per tradizione e storia, ma che non sono così imbattibili. Domani l'altra semifinale tra Olanda e Svezia. La squadra campione d'Europa che ha superato l'Italia di Milena Bertolini punta a confermare il suo ottimo momento di forma. L'Olanda ha numeri e qualità per arrivare in fondo. Una semifinale tutta seguire contro la Svezia. Le scandinave hanno chiuso la fase a gironi alle spalle degli Stati Uniti perdendo proprio contro le campionesse del mondo. L'ipotesi di una rivincita in finale non è poi così impossibile.