Femminile: l'Italia travolge Israele e vola alla fase finale degli Europei

Serviva vincere con due gol di scarto per conquistare uno dei tre posti che valevano l'accesso alla fase finale degli Europei femminile come miglior seconda. L'Italia di Milena Bertolini fa meglio, vince 12-0 contro Israele e già dopo un tempo archivia la pratica. All'intervallo le azzurre vincevano 7-0. C'è gloria un po' per tutte. Doppiette per Giacinti, Bonansea, Sabatino. Un gol a testa per Girelli, Salvai, Rosucci, Caruso e Giugliano. A queste si aggiunge l'autorete di David nel primo tempo.