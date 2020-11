EUROPEI 2022 Femminile: la Francia batte l'Austria e vola alla fase finale degli Europei Nella sfida per il primo posto, la squadra di Corinne Diacre s'impone 3-0

Francia - Austria era sfida al vertice del girone G di qualificazione agli Europei femminili. Appaiate a 16 punti in classifica con un successo la squadra di Corinne Diacre ha staccato il biglietto per la fase finale. Francia – Austria si apre nel ricordo di Diego Armando Maradona. La partita inizia nel migliore dei modi per la padrone di casa che la sbloccano dopo 11 minuti con Wendie Renard.

La giocatrice del Lione gira in fondo alla rete un pallone da calcio d'angolo. Un bel gol per Renard, tra le candidate al premio The Best della FIFA. Partita in discesa per le francesi che sono in controllo della gara e di fatto la mettono al sicuro già al 27' minuto con il raddoppio. Marie-Antoinette Katoto gira di testa il cross dalla destra, la palla tocca la traversa prima di finire in fondo alla rete. Gol importante quello della giocatrice del PSG. La reazione dell'Austria è poca cosa. Il 2-0 si mantiene fino al tris francese.

Nella ripresa è il minuto 73 quando è ancora Marie-Antoinette Katoto a deviare in fondo alla rete il pallone prolungato su calcio d'angolo. Rete facile facile per l'attaccante francese che firma la personale doppietta. La Francia vince e si gode la qualificazione alla fase finale, per l'Austria molta delusione, ma la possibilità ancora di raggiungere la fase finale, alla quale accederanno anche le tre migliori seconde direttamente e tre vincitrici degli spareggi fra le restanti seconde.



