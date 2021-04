Femminile: la Francia vince l'amichevole con l'Inghilterra La nazionale di Corinne Diacre s'impone 3-1 contro quella di Riise Hege.

Nella sfida tra Francia e Inghilterra oltre al ricordo del Principe Filippo, anche il sostegno alla campagna contro il razzismo con le calciatrici inginocchiate come gesto contro le discriminazioni. L'Inghilterra sblocca la partita al 31' al termine di una bella ripartenza, sul cross dalla sinistra arriva la deviazione dentro l'area in spaccata di White. La rete viene annullata per fuorigioco. Sulla ripartenza del gioco arriva il vantaggio della Francia con Sandy Baltimore al termine di una grandissima azione di Diani che in progressione si fa tutta la fascia sulla destra. La numero 11 francese mette il pallone al centro, per la compagna che con un grandissimo mancino mette la palla sotto l'incrocio dei pali.

Nella ripresa episodio decisivo al 61'. Prima la traversa colpita sulla conclusione dalla distanza, sulla ribattuta interviene De Almeida, che viene a contatto con Daly. L'arbitro assegna il rigore per le francesi. Sul dischetto si presenta Viviane Asseyi che batte il portiere inglese. Al 78' altro calcio di rigore concesso da Sara Persson. Questa volta per l'Inghilterra, per la trattenuta di Torrent su Hemp. Sul dischetto Fran Kirby che accorcia le distanze e riapre la sfida. All'82' il definitivo 3-1 con un comodo appoggio in fondo alla rete di Marie-Antoinette Katoto che deve solo appoggiare l'assist della compagna dal fondo. La Francia vince 3-1 con l'Inghilterra.

