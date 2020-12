WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE Femminile: la Juventus spaventa Olympique Lione La squadra di Rita Guarino va due volte in vantaggio contro le detentrici della Women's Champions League, il gol nel finale di Saki Kumagai decide la sfida in favore delle francesi.

Femminile: la Juventus spaventa Olympique Lione.

Nell'andata dei 16' di finale di Women's Champions League la Juventus spaventa l'Olympique Lione campione in carica con una prestazione sopra le righe. La squadra di Rita Guarino accarezza il sogno di conquistare il risultato pieno contro la squadra francese per 70 minuti poi cede alle avversarie. All'Allianz Stadium la Juventus va in vantaggio con Lina Hurting al 16'. Il Lione pareggia su calcio di rigore di Wendie Renard al 30'. All'intervallo le bianconere ci vanno in vantaggio grazie all'autorete di Buchanan. Nella ripresa Melvine Malard riporta il risultato in parità al 68'. La rete che da la vittoria alla squadra di Jean Luc Vasseur al 88' con la giapponese Saki Kumagai. La settima prossima la gara di ritorno in Francia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});











I più letti della settimana: