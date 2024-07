SERIE A FEMMINILE Femminile: Lazio-Roma nella prima giornata di serie A Derby all'esordio per le campionesse d'Italia. La Juventus a Sassuolo.

È nata la serie A femminile 2024/2025. Il massimo campionato italiano debutterà il 31 agosto. Questo il calendario della prima giornata: Como Women-Milan, Fiorentina-Napoli Femminile, Inter-Sampdoria, Lazio-Roma, Sassuolo-Juventus.

Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale solo l'ultima retrocederà in Serie B, categoria dalla quale saliranno le prime tre classificate per portare l'organico della Serie A 2025-26 a 12 squadre.

La seconda fase prenderà il via tra il 1° e il 2 marzo, e si concluderà il 17 e il 18 maggio.

