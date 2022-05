CALCIO FEMMINILE Femminile: Parma vs Sammartinese in diretta su San Marino RTV dalle 16:30 Diretta dalle 16:30 canali 831 digitale in tutta Italia, Sky 520 e TivùSat 93

In diretta dallo Stadio Ennio Tardini di Parma la telecronaca dell'ultima giornata della poule promozione del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna tra il Parma e la Sammartinese. La squadra del tecnico Ilenia Nicoli guida la classifica con un punto di vantaggio sul Modena. Nell'ultimo impegno della stagione, le crociate ospitano la Sammartinese, per l'occasione è lo stadio Tardini ad aprire le sue porte per ospitare questa gara di calcio femminile che in caso di successo delle crociate varrebbe la promozione nel campionato di serie C.

Diretta dalle 16:30 canali 831 digitale in tutta Italia, Sky 520 e TivùSat 93

I più letti della settimana: