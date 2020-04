Femminile: rinviato al 2022 l'Europeo Slitta di un anno la fase finale, che si terrà sempre in Inghilterra dal 6 al 31 luglio.

Dopo il rinvio dell'Europeo maschile, la UEFA ha deciso di rinviare al 2022 la fase finale di quello femminile, che si giocherà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. L'Italia del ct Milena Bertolini guida il girone di qualificazione a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettante gare giocate davanti a Danimarca e Bosnia con 15 punti. Le danesi hanno una gara in meno rispetto alle azzurre. Decisiva per la qualificazione alla fase finale sarà la doppia sfida contro la Danimarca.









