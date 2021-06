Femminile: serie B il 12 settembre, A il 29 agosto

Il professionismo nel calcio femminile va verso una direzione chiara, quella di creare una serie A d'élite. Cambia il format per la prossima stagione, che di fatto vuole proprio anticipare la grande riforma in campo femminile. La serie A 2021/2022 scatterà il prossimo 29 agosto. Sarà ancora un campionato a 12 squadre, per ridursi a dieci a partire dalla stagione successiva. Saranno infatti ben tre le squadre che scenderanno in serie B, campionato dal quale solo una squadra salirà in A. Vincitrice e seconda classificata rappresenteranno il calcio italiano nella Women's Champions League. La Juventus sarà la squadra da battere. Non ci sarà più Rita Guarino sulla panchina delle bianconere, dopo il passaggio all'Inter. Juventus che ha annunciato come nuovo allenatore Joe Montemurro. Il direttore Stefano Braghin è al lavoro per rafforzare la squadra che non potrà contare sulle partenti Laura Giuliani e Aurora Galli. Tra le grandi novità della prossima stagione la Sampdoria che ha acquisito il titolo sportivo della Florentia. Si parla anche di un interessamento del Napoli di De Laurentiis per il massimo campionato, che sarà quello dei derby con Lazio e Roma, Napoli Femminile e Pomigliano, Inter e Milan, Fiorentina e Empoli. Alla Supercoppa parteciperanno 4 squadre con Juventus e Roma, anche Milan, che libera da seconda in classifica e finalista di Coppa Italia, il posto al Sassuolo, sorpresa della scorsa stagione.









Per quanto riguarda la serie B, tra le 14 squadre che parteciperanno ci sarà anche la San Marino Academy. Come detto salirà in A solo la prima in classifica, mentre scenderanno in serie C le ultime tre. Il campionato scatterà il 12 settembre con fischio d'inizio alle 15. Sul fronte panchina. Il direttore sportivo Ivan Zannoni è al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Dopo l'addio di Alain Conte, tra i possibili candidati a salire sul Titano anche Alessandro Recenti, lo scorso anno al Ravenna.

Per quanto riguarda la Coppa Italia. Sono iscritte d'ufficio 26 società. Alla fase a girone parteciperanno 24 club. Prima di questa fase è previsto un turno preliminare, in cui le ultime quattro società della graduatoria si affronteranno in un turno a eliminazione diretta, in gare di andata e ritorno, e se ne qualificheranno due per la fase a gironi. Ai quarti di finale le vincenti degli otto gironi. Poi quarti e semifinali con gare di andata e ritorno e finale in gara unica.

Nel campionato Primavera parteciperanno 26 squadre. Si parte il 26 settembre. Il format è in tre fasi, due gironi da 13 squadre, quarti e final four. Al termine del Campionato Primavera 2021-2022, le prime quattro classificate di ciascun girone eliminatorio, per un totale di 8 squadre, saranno ammesse direttamente al campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2022-2023. Le altre quattro squadre che completeranno l’organico del campionato Primavera 1 saranno quelle meglio posizionate nel ranking sportivo degli ultimi quattro anni.